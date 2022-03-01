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2022年3月1日星期二
中國要聞
尼克遜訪華50年 華府無活動 京辦紀念大會 王毅促美理性務實 關係重回正軌
官媒：美對華認知嚴重偏差
反戰聲不息 衝不破牆壁
北京「俄文化中心」被噴粗口
二二八事件75年 蔡英文：轉型正義將邁新里程
兩會前夕 中央高層向習近平述職
深圳增30個案 Omicron患者七成輕症或無症狀
中國評論：卸任未必平安／文：孫嘉業
31省份書記首長近半去年履新 地方大員新星湧現 近三成「三非」
公安統戰部兩副手有望坐正
京津滬渝粵一把手將有新職
北京「俄文化中心」被噴粗口
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【明報專訊】內地民間近日出現不少「反戰」聲音。圖為2月26日，有人在北京東直門內大街的「俄羅斯文化中心」門口，在玻璃門噴上噴上紅底空心的俄語「去他×的」字樣，抗議俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭。
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尼克遜訪華50年 華府無活動 京辦紀念大會 王毅促美理性務實 關係重回正軌
官媒：美對華認知嚴重偏差
反戰聲不息 衝不破牆壁
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