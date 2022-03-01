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北京「俄文化中心」被噴粗口

【明報專訊】內地民間近日出現不少「反戰」聲音。圖為2月26日，有人在北京東直門內大街的「俄羅斯文化中心」門口，在玻璃門噴上噴上紅底空心的俄語「去他×的」字樣，抗議俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭。

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