反戰聲不息 衝不破牆壁

演員發聲被禁 學者反戰文被刪

內地近日陸續出現反戰的聲音。昨日，知名女演員袁立在一段短片中手持烏克蘭國旗發聲，稱反對俄羅斯入侵烏克蘭。不過，短片在昨下午遭刪除。

在2月26日傍晚，微信公眾號「江門直言」發布〈俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度〉一文。文章由5名歷史學者聯署，分別是南京大學教授孫江、北京大學教授王立新、香港大學教授徐國琦、北京清華大學教授仲偉民及復旦大學教授陳雁。

5名學者在「反戰」聲明中，表達了可能引發的整個世界局勢動盪，以及大範圍人道主義災難的擔憂。文章譴責俄羅斯入侵烏克蘭是對以聯合國憲章為基礎的國際關係準則的踐踏，是對現有國際安全體系的破壞。這篇反戰文在微博、微信朋友圈遭網民圍剿，微博上有人質疑，「在美國攻打南斯拉夫、伊拉克、敘利亞等主權國家的時候，你們有沒有發布過反戰聲明？」文章發布後，「江門直言」在不到兩小時已清空所有文章，公眾號不久也遭封禁。

另據自由亞洲電台報道，2月26日凌晨，有人在北京東直門內大街的「俄羅斯文化中心」門口，在玻璃門噴上噴上紅底空心的俄語「去他×的」字樣，以此抗議俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭。

目前，內地反戰的聲音僅限於網絡及民間「輿論場」。烏克蘭首都被俄軍圍困後，撤僑問題引發關注。外交部新聞發言人汪文斌昨日在例行記者會上表示，目前烏境內的空路、陸路交通安全形勢均極不穩定，外交部鄭重提醒在烏中國公民務必密切關注所在地形勢，保持冷靜，採取一切必要措施做好安全防範，以免發生意外。汪文斌稱，外交部和駐烏克蘭使館將持續跟蹤評估安全風險，協調各有關方面，爭取一切可用資源，在確保安全前提下協助中國在烏人員轉移及撤離。