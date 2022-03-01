尼克遜訪華50年 華府無活動 京辦紀念大會 王毅促美理性務實 關係重回正軌

基辛格視像出席紀念會

新華社報道，紀念大會由中國人民對外友好協會、中國人民外交學會、上海市政府、中國美國人民友好協會以線上線下結合方式共同主辦。中共中央政治局委員、上海市委書記李強以及今年已99歲高齡的尼克遜訪華親歷者、美國前國務卿基辛格等人出席。

據外交部網站消息，王毅在發言時表示，50年前的今天，中美共同發表「上海公報」，開啟中美關係正常化進程。在「上海公報」精神指引下，中美關係取得一系列重大進展，中美合作辦成一件又一件有利於世界的大事；準確把握「上海公報」精神，有助於我們看清楚中美關係為何能夠融冰消障，弄明白中美關係怎樣才能砥礪前行。

王毅強調，中美關係目前正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰，很重要的原因就是「上海公報」確立的原則和精神沒有得到切實的遵守。他稱「上海公報」保留了雙方持有的不同意見，因此使兩國達成的共識更具意義。這一外交史上的首創，也為不同制度國家建立和發展關係提供了有益借鑑。

王毅稱「一中」屬中美關係基石

他指出，台灣問題是「上海公報」的核心，一個中國原則是中美關係的基石。各國不論社會制度如何，都要恪守尊重各國主權和領土完整、不侵犯別國、不干涉別國內政、平等互利、和平共處原則。中方敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道，將兩國元首共識以及拜登總統表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。

1972年2月27日，訪華的美國總統尼克遜與周恩來總理，在上海錦江飯店共同簽署並於次日發表了中美「上海公報」，結束了兩國長期隔絕的狀態，開啟了中美關係正常化進程。中國外交部月初曾宣布中美會有一系列活動紀念 ，但美國政府至今並無動靜。白宮發言人亦稱無針對尼克遜訪華50周年發聲明的計劃。

不過在尼克遜家鄉加州約巴林達市的尼克遜圖書館，2月24日則舉行了一場主題為「破冰之旅」的尼克遜訪華50周年紀念活動。中新社報道，紀念活動由尼克遜基金會主辦，中國駐美大使秦剛、基辛格、前美國勞工部長、交通部長趙小蘭和前美國駐華大使芮效儉等近400名中美各界人士出席。

秦剛在演講時表示，尼克遜50年前劃時代外交行動是其務實主義外交的巔峰之作，兩國領導人留下的寶貴遺產對當今仍具有重要的現實意義。他說，50年彈指一揮間。中美關係又來到新的歷史關口，處在新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代相處之道。中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須答好的世紀之問。他強調，「新冷戰」不應成為這個時代的背景色，競爭、對抗不應成為中美關係的主基調。

明報記者

（中美角力）

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