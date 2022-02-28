監管樓市賣地收入減 公僕減薪縮編制

據了解，公務員收入減少的情况遍及不同地區。在深圳，公務員以往部分補貼和績效工資不需繳稅，去年起需補稅，實際整體收入減少。在福建的一個沿海城市，屬事業編制的中學教師證實，當地教師及公務員不發年終獎金和績效工資，「我級別比較低，估計少了一萬多至兩萬（人民幣）」。

公務員收入減的背後是地方財政吃緊，主要是去年推出一系列房地產監管政策，樓市低迷，影響政府賣地收入。《財經網》報道提及，北方一縣城2020年賣地收入約48億，但去年20億元都難以完成，收入銳減，基層部分工資發不出來，工程停建。

學者：公僕減薪 主因疫情

內地公務員收入由財政工資、績效工資和各類津貼組成，其中財政工資按標準發放；後兩者由地方收入決定。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授及助理院長吳木鑾對本報表示，公務員收入與地方政府當年的經濟表現有關，財政不足或經濟不好就減薪，他相信疫情是主要因素，「內循環沒有真正消費力，經濟不好，人們也不敢買賣房子，影響政府的土地收入，是一系列的連鎖反應」。

多年研究中國公務員薪酬的吳木鑾還稱，現在網上有關公務員減薪的怨言很多，情况較為罕見，「以前少一點是不會這樣出來說的，中國公務員比較聽話，上一次已經是2006年公務員的工資改革前」。

多地續優先支持基層「三保」

值得留意的是，多個省份在2022年兩會預算報告中提到，繼續優先支持基層「三保」（即保民生、保工資、保基層單位運轉）。各地格外關注工資發放，新疆、遼寧、湖北提到財政供養人員或編外人員「只減不增」的要求。

其中湖北表示，對基層財政要建立激勵約束機制，對在職供養人員增加、「三保」工作完成情况較差的市縣實施扣款；獎勵財政自給率提高的縣市。新疆提及開展新增財政供養人員財政承受能力評估。

國務院總理李克強多次強調「過緊日子」，在1月5日減稅降費座談會上，他表示將推進規模性減稅降費作為「先手棋」，在壓減政府支出同時，為市場主體紓困。財長劉昆22日指出，政府過緊日子不是一個短期措施，而是必須長期堅持的方針政策，強調黨政機關帶頭厲行節約，把錢省下來用於支持民生和市場主體，「這並不是基於財政收支壓力的考慮」。

（兩會前瞻）