動態清零經濟發展如何共存料成焦點 西方重新開放 學者憂中國難放開手腳競爭

「動態清零」這種發現疫情就快速撲滅，切斷傳播鏈的做法，一直被認為是中國式抗疫的精髓，能有效控制疫情，恢復生產生活秩序、實現經濟社會復蘇和持續發展的根本策略，能以最小成本取得最大成效。

專家：重大影響中國產業鏈供應鏈

儘管如此，在疫情「常態化」的情况下，這種抗疫方式是否能有效推動經濟發展，已引起質疑。曾任全國政協委員的南京大學經濟學教授劉志彪上月在《人民政協報》撰文，稱隨着Omicron的傳播和影響，西方社會的恐慌正逐步消退，如一旦重新開放，密切國際經濟與貿易交流，將對中國出口產生替代效應，而中國因擔心疫情傳播，就難以放開手腳積極主動地加入全球經濟競爭。

劉志彪認為，這將對中國的產業鏈、供應鏈產生極其重大的影響，極大地影響中國經濟增長。「因此，如何在確保疫情有效防控的前提下，積極主動地開放國門並保持與外部世界的密切聯繫、鏈接和交流，是我們今年面臨的首要的現實問題」。

中國疾控中心流行病首席專家吳尊友早前在中國人民大學一個論壇上也指出，過去中國常態化防疫、「動態清零」政策使得中國在防疫、經濟兩方面都成為贏家，但主要依靠出口支撐GDP增長，隨着歐美國家宣布放開全面的防疫措施，「我們現在面臨兩個選擇，是繼續堅持常態化防控策略，還是進一步完善現有的防控措施？」他還透露，中國多個團隊正研究如何改進抗疫政策，既控制疫情，又能和國際接軌。

近期政策預示抗疫模式有鬆動

雖說當局沒有言明，但近期政府部門推出的多項政策和規劃，似乎已預示着要改變目前抗疫模式、推動經濟發展的一種努力。2月18日，國家發改委連同財政部、人力資源社會保障部、商務部等14個部門印發通知，要求認真落實嚴格、科學、精準的疫情防控措施，「有效恢復和保持服務業發展正常秩序」。其中提到不得突破疫情防控相應規定封城、封區，不得非經流調、無政策依據對餐廳、商超、景區景點、電影院及相關服務業場所等實施關停措施、延長關停時間等。從中不難看到一絲「解封」的曙光。

（兩會前瞻）