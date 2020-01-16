擴基建穩增長 專家料GDP目標5.5% 稱主要靠出口投資 防控未鬆消費難振

多省基建投資目標高於GDP增長

基於2020年的低基數效應，去年全年經濟增幅8.1%。但受房地產監管等一系列政策影響，第四季4%增幅明顯放緩，年底中央定調經濟受到「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，今年重在「穩增長」，財政和貨幣政策都將更加積極。由今年地方「兩會」政府工作報告可見，擴大基建投資成為共識。廣東、安徽、遼寧、河南等多數省份今年的固定資產投資增速目標，高於經濟目標增長及社會零售增長，明顯以「投資帶動增長」。例如廣東的固定資產投資增長目標為8%，GDP增長5.5%左右；安排1570個省重點項目，總投資約7.67萬億元（人民幣，下同）。農曆新年後，湖北、廣東多省已陸續舉行開工活動，不少開工項目均早於往年。

綜合各地的規劃，傳統基建是地方政府主要發力點，重點為交通、水利、清潔能源發電等，另外還有5G基站、工業互聯網、數據中心等新基建。近期國家發改委宣布啟動將東部互聯網算力引導到西部的「東數西算」項目，也寫進了甘肅、寧夏等地的報告中。財政部在去年底，已提前下達今年新增地方政府債務限額1.788萬億元，為第一季度的項目開工提供資金支持。國家發改委在上月提到，這「將對第一季度和上半年投資增長，起到重要的支撐作用」。

學者：今年放鬆防疫可能小

復旦大學經濟學院院長張軍對本報指出，考慮到這兩年受疫情的影響，2020年GDP增長2.3%、去年增長8.1%，兩年的平均值為5.1%，今年政府應該會設在5.5%左右。其中基建投資是穩增長思路中的重要一環，中央提出要「適度超前開展」，「例如上海的24條穩增長，很多涉及十四五規劃，有些稍微提前今年開工，許多地方政府亦是如此」。不過，張軍指出，新基建相當多是由企業資本支出，「按照公司的想法推進，很難由政府整齊劃一干預，在投資上要有比較可觀的增速，還是要靠一些特別大的基建項目」。

另一個關注點是中國的清零政策，外界憂慮這將成為中國經濟復蘇的負擔。國際貨幣基金組織在1月將中國今年經濟增速預期下調至4.8%。張軍認為，今年放鬆的可能性很低，至少中共二十大前，難有大調整。中國今年經濟增長在「消費、投資、出口」三頭馬車中，主要得益於投資和出口，消費相信是較弱的因素，「不會有太大變化，政府也不可能發消費券、發錢」。他解釋，促進消費主要還是靠居民收入水平提高。儘管現在內地失業率看起來不高，但非正規就業人口很多，「包括農民工等的這批人，往往受疫下經濟打擊大。政府一方面需要確保就業機會，另一方面也要減少對他們的收費」。

投資諮詢機構Aletheia Capital中國策略師陳昌華認為，消費在防控不鬆綁的前提下很難提振，中國GDP能否達標，主要還是看基建和製造業投資反彈，能否抵銷房地產和消費的負面影響。

明報記者

（兩會前瞻）