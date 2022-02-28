俄烏開戰敏感時刻 大陸高空氣球飄台上空

台國防部：氣象科研使用

台媒引述軍方消息人士報道，空軍遠程雷達監控發現，解放軍第72集團軍遠程火箭旅自農曆年後，陸續對台灣北部至中部施放高空氣球，高度約9000至1萬英尺，台空軍陸續在基隆、桃園、新竹上空偵獲，去年12月31日台中大雪山森林遊樂區的小雪山天池上空，就曾飄來一枚大型高空氣球呈現停止不動的姿態，被網民攝下，氣球來源不明。而在俄烏開戰的敏感時刻，又發現大陸軍方施放的氣球飄過台中高空，各批氣球飄過台灣本島後，持續進入東北部與東部海域上空。

《聯合報》引述中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，中國大陸此舉並不尋常，高空氣球飄進台灣本島上空，是否將造成危害；尤其此舉若已累積多次，台灣國防部應立即召集專家研判大陸意圖，迅速決定如何因應處置。

外界一直關注解放軍在俄羅斯入侵烏克蘭事件中的動向。中國海事局網站就發布消息，海南海事局發布航行警告，昨日至3月1日每天早上11時至下午3時，將在南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。遼寧海事局也發布航行警告，表示昨下午4時至3月13日下午4時，在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，禁止駛入。