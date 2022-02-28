台釋備戰片振士氣 蘇貞昌籲民眾堅定團結

台責成相關部門 反制假信息

據中央社報道，蘇貞昌昨上午接受媒體訪問時強調，台灣不同於烏克蘭，台灣不但在地緣政治重要，地理環境上有約200公里寬的海峽區隔，同時台灣國民團結意識警覺高。同時他也呼籲民眾堅定團結，才能保有台灣主權、人民安全與民主自由。蘇貞昌表示，政府掌握各種情况，不容有境外勢力或有附和者，用不實的假信息，擾亂民心士氣，政府也責成相關部門對於不實錯假信息，及時澄清，予以反制。

烏克蘭遭俄羅斯入侵，引發台灣各界擔憂。針對目前情勢，民進黨立委王定宇昨在一場座談會上稱，台灣有3大條件不同烏克蘭：首先，歐盟執委會曾指出，台灣晶片如停產將衝擊全球供應鏈；第二，台灣有地緣政治重要性，也是日本能源安全命脈；第三，台灣與烏克蘭的自我保護能力不同，除擁有台灣海峽優勢外，海空軍實力跟烏克蘭自我保護能力不同等級。

國民黨主席朱立倫受訪時也表示，台灣會不會成為下一個烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主防衛，「做好自己國防準備，絕對不能依賴別人」。

遵照蔡英文的要求，台灣國防部發言人在上周五於facebook貼出台軍戰備影片後，昨日再貼出一部短片，展示台灣「天弓」導彈、愛國者導彈、陸軍雷霆2000火箭、以及「雄三」導彈等實彈射擊畫面。

台軍方強調，三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密情監偵作為，對於台海周邊軍事動態均有掌握，有能力、有決心善盡保台衛民的使命職責。台國防部在facebook指出，國防實力是和平最大的保障。近期在各地無分晝夜，都可以看見台軍戰備偵巡畫面。