王毅德外長通電話 倡歐俄重啟對話

新華社昨日報道，王毅稱冷戰早已結束，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任，基於集團對抗的冷戰思維應當徹底摒棄。中方支持北約、歐盟與俄羅斯重啟對話，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

稱沒國際法依據 反對單邊制裁

「中方在安理會討論有關烏克蘭問題的決議案時，阻止了引用含有授權動武和制裁的表述。」王毅說，中國作為聯合國安理會常任理事國，始終履行維護國際和平與安全的責任。安理會如果採取行動，應當有助於當前危機的政治解決，而不是鼓動新對立對抗。王毅又稱，中方不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。

聯合國安理會上周五就美國、阿爾巴尼亞提交的關於烏克蘭局勢的決議草案進行投票。俄羅斯投票反對，中國投棄權票。由於俄羅斯為安理會常任理事國，決議草案未能通過。

德外長：中方負特殊責任

德國外交部官方帳號在Twitter上稱，貝爾伯克在與王毅通電話時表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，肩負着特殊的責任。現在是普京停止對烏克蘭發動戰爭的問題。