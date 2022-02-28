遭質疑已逃 華駐烏大使：仍在基輔 留學生抱怨撤僑慢 官媒稱已展開

范先榮透過駐烏大使館的微信公眾號，向在烏中國人宣讀公開信。范先榮首先說，有中國人打電話到使館詢問，「聽說咱們大使已經跑了，不在基輔了」。他因此在影片中現身，表示「讓你們親眼看到，中國大使還在基輔」，他並強調，「中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管，先顧自己的安危」。

稱炮擊不斷 須等安全再走

他還透露稱，這幾天，「我們與大家一樣，不斷地聽到警報聲、爆炸聲、槍炮聲，一次次地躲進地下室」。這樣的場景過去只在電影中看過，估計還很少有人親身經歷過。接下來的一段日子，估計形勢還會進一步惡化。對於撤僑，他說，很多人都想回國，但是「目前的安全條件確實還不是所有的地方都具備」，空中不時有炮彈、地上有爆炸和槍炮，又有宵禁令，這種情况下無法確保安全，「我們一定要等安全了再走」。

目前在烏克蘭的中國公民有逾6000人。有在烏克蘭受到空襲城市哈爾科夫的中國女留學生抱怨中國政府的撤僑動作緩慢，稱其他國家是半個月前就撤走了，中國目前為止還沒什麼動作。該名女留學生表示在25日終於收到中國開始撤僑的消息，收到了撤僑的登記號碼，「號碼排四千左右，據說總共六千多號」。其在內地的朋友開玩笑說，「還沒等到你撤，戰爭早就結束了。」

戰事爆發之前，外交部在被問到俄烏情勢時，屢次強調「渲染炒作戰爭是不負責任行為」，沒有正面回答是否撤僑的問題，僅表示中國駐烏克蘭使館和在烏的中國公民及企業保持密切聯繫。直至25日，中國駐烏克蘭大使館發布「關於請擬自烏克蘭撤離中國公民進行登記的緊急通知」，啟動撤僑登記。

據《環球時報》昨報道，中國駐烏克蘭大使館方面消息，目前撤僑工作正在緊鑼密鼓地展開。中國駐烏使館方面表示，「雖然困難很多，但還是會有辦法的。」除等待時機包機撤僑以外，中國駐烏使館還在積極協調中國公民以其他方式離開烏克蘭境內。相關人士透露，已有中國公民自行駕車到烏克蘭西部地區與烏接壤的波蘭、斯洛伐克、匈牙利等國。

消息：已有中國公民自行駕車赴鄰國

而據台灣外交部表示，18名旅居烏克蘭的台灣僑民前天（26日）晚間搭乘撤僑專車順利入境波蘭東部城市盧布林市（Lublin），台駐波蘭代表處人員前往照料，並以台式餐點款宴。在僑民稍事休息後，將繼續搭乘專車前往首都華沙，之後由僑民自行安排返台或前往其他安全地區。另外有4名旅居烏克蘭的僑民則在昨日上午順利抵達斯洛伐克避難。

台：仍有14台僑滯烏境內

台外交部指出，目前仍有14名台灣民眾滯留烏克蘭境內，經評估當地情勢後決定先暫留原處，以維護安全。

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