疫情升溫 過去一周15省現本土個案 深圳增29確診 衛健委：外溢風險高

廣東上海輸入個案多來自本港

國家衛健委昨通報，前日新增93宗本土確診，另有30宗本土無症狀感染，其中廣東共有39宗個案，分別為東莞19宗、深圳18宗、珠海2宗。深圳市衛健委昨稱，截至當日下午2時再多11宗個案，均是在隔離觀察的緊密接觸者、重點區域和重點人員篩查中發現。境外輸入方面，前日內地新增156宗確診個案和88宗無症狀感染個案，其中廣東有59宗確診個案和32宗無症狀感染個案，上海有55宗確診個案和19宗無症狀感染個案，多數來自本港。

國家衛健委疾控局副局長吳良有昨在國務院聯防聯控機制記者會指出，近期國內疫情呈現點多、面廣、頻發及Delta和Omicron變種毒株疊加流行的特點。廣東深圳疫情點多面廣，傳播鏈複雜，社區傳播和外溢的風險較高，東莞近日新增的感染者主要分佈在一個工業園，該區域人口密度較高，廣東相關地市正加强風險人員排查管控，加快推送協查信息，防止疫情進一步擴散。

吳良有又表示，全國人民都十分關心香港疫情，中央政府全力支持香港防疫工作，國家衛健委與港府舉行了醫療救治專家視像會議，就具體的技術問題深入細緻討論，內地援港專家組與香港方面的溝通順暢，在內地的其他專家亦每天與援港專家組視像通話，對香港抗疫工作提出建議。

深圳書記：盡快清零 完善深港聯防聯控

深圳衛健委官網昨發布消息，針對深圳的防疫情况，市委常委會會議暨市新冠肺炎防控領導小組（指揮部）25日召開會議，市委書記王偉中要求周密部署，細化落實，爭取最短時間控制多點散發疫情，盡快實現社會面清零。

王偉中表示，要切實抓好外防輸入，持續優化完善深港聯防聯控，嚴格跨境司機和接駁司機管理，抓好作業點及相關工作人員全流程閉環管理；要嚴格入境人員從國門到家門的全流程閉環管理；毫不鬆懈抓好入境物品和郵件快件防控；嚴厲打擊偷渡、走私等違法犯罪行為；同時做好供港民生物資供應保障；加強供港物資供應鏈建設，優化供港鮮活產品通關流程，拓展運輸保障渠道，進一步提高供港物資供應能力。

（綜合報道）

（新冠疫情）