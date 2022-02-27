習：把握戰略主動 着力講好中國人權故事

新華社報道，在學習時，中國人權研究會秘書長魯廣錦講解人權問題，提出工作建議。政治局委員認真聽取講解並討論。習近平在學習中回顧了中共十八大以來中國在人權事業上的工作，總結了中國如何走出一條順應時代、適合國情的人權發展道路經驗，並提出多項要求。

稱要堅決追責侵犯群眾權利行為

習稱，要促進人權事業全面發展，順應人民對高品質美好生活的期待，在物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展中，全方位提升各項人權保障水平；要加強人權法治保障，深化法治領域改革，健全人權法治保障機制，「對一切侵犯群眾合法權利的行為，對一切在侵犯群眾權益問題上漠然置之、不聞不問的現象，都必須依紀依法嚴肅查處、堅決追責」。

習強調，人權是歷史的、具體的、現實的，不能脫離不同國家的社會政治條件和歷史文化傳統空談人權。評價一個國家是否有人權，不能以別的國家標準衡量，更不能搞雙重標準，甚至把人權當作干涉別國內政的政治工具；要把握戰略主動，着力講好中國人權故事，運用形象化、具體化的表達方式，增強當代中國人權觀的吸引力、感染力、影響力。