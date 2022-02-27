美艦穿台海 解放軍：為台獨撐腰徒勞

美國海軍第七艦隊昨發聲明證實約翰遜號在國際水域例行穿越，路透社引述聲明稱，約翰遜號通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。解放軍東部戰區微博昨回應稱，美約翰遜號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作，東部戰區已組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。「美實施此次挑釁行徑，企圖通過作一些姿態給『台獨』勢力撐腰打氣，這既是虛偽的，也是徒勞的。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。中央社引述台國防部表示，美海軍一艘驅逐艦昨天由南向北通過台灣海峽，台軍全程掌握周邊海空域動態、狀况正常。

解放軍今起南海軍事訓練3日

央視軍事昨報道，據中國海事局網站消息，2月27日至3月1日，每日上午11時至下午3時，南海部分海域軍事訓練，禁止駛入。 ​​​

紀念尼克遜訪華 秦剛籲美同遏台獨

另外，今年是美國總統尼克遜訪華50周年，雖說中美對雙方有無紀念活動說法不一，不過，尼克遜基金會24日在加州約巴林達市尼克遜圖書館舉行了一場紀念活動。據中國駐美大使館消息，秦剛在活動中致辭表示，1972年尼克遜總統的中國之行是「改變世界的一周」，是其務實主義外交的巔峰之作。今天中美關係又來到新的歷史關口，處在新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代相處之道。「今天我們共同的『敵人』是事關兩國及人類生存與發展的重大挑戰，中美作為兩個大國，對此責無旁貸，要攜手抗敵」。

秦剛強調，一個中國原則是中美關係不可撼動的政治基礎，也是不可逾越的紅線。為維護台海和平穩定，美方應信守台灣問題上的鄭重承諾，與中方一道反對和遏制台獨。