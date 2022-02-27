之所以興起「收留烏克蘭美女」等言論，與內地輿論近年一直流傳「烏克蘭美女都想嫁中國男人」的陳年話題有關。中新社昨日發出「中新微評」，指出個別網民借機以調侃戲謔之語調，發布所謂「歡迎烏克蘭美女來中國」等惡俗內容，挑撥公眾情緒，污染網絡空間。戰爭對普通民眾而言，是恐懼憂慮、流離失所，甚至是家破人亡，苦難「不應成為某些人口嗨意淫的對象」。身處和平之際，也應學會設身處地，體諒他人戰亂之苦，口下留德。

在此次烏克蘭戰爭中，中國外交部否認俄羅斯入侵的定性，北京市委宣傳部主管的《新京報》視頻新聞「世面」在微博錯誤公開了一條編輯方針，「對俄不利、親西方的不發」。微博主流輿論亦支持俄國做法。

中烏關係向來友好

事實上，中烏關係向來不錯，中國是與烏克蘭最早建交的國家之一，在2019年更超越俄羅斯，成為烏克蘭最大的貿易伙伴，中國主要購買鐵礦石、農產品、玉米和葵花籽油，2021年約30%玉米進口來自烏克蘭。烏克蘭在2017年加入「一帶一路」，2020年雙方還簽署金融和基礎設施專案等合作協定。

在政治上，烏克蘭總統澤連斯基與國家主席習近平去年7月討論合作抗疫和互訪等議題。烏克蘭甚至在去年6月，撤回支持調查新疆人權狀况的聯合聲明簽署。