烏媒指中國「支持俄入侵」 內地網民稱「收留烏美女」 烏現反華情緒 中使館籲公民勿亮身分

官方媒體密集報道俄烏戰爭消息並批評美國，「#俄羅斯入侵烏克蘭」在微博上被屏蔽。在社交平台上，除烏克蘭是否被拿下、台灣等話題，有關「烏克蘭美女」、「願收容烏克蘭18-24歲的女孩子避免戰爭的傷害」等帖子流傳甚廣。

昨日凌晨，網民「l0nGnnn-」在微博附上媒體截圖表示，國內「收留烏克蘭美女」一類的話被外媒轉載，導致烏克蘭人開始出現反華情緒。「因為你們隨口一句調侃，而導致留學生沒有辦法大批跟着本地人在防空洞避難」，加上當地居民免費領槍，他們不得不隱藏中國人的身分特徵，害怕被誤傷。

「l0nGnnn-」隨即受到網民質疑，指他搬運的言論來自反華、疆獨分子；「l0nGnnn-」隨後刪掉原帖，稱自己沒有考究截圖來源，並懇求大家不要再人肉搜索和攻擊。

留學生：基輔有華人被潑冷水

《羊城晚報》報道，於多個在烏中國人組建的微信群中，有留學生表示，部分中國網民發表的關於烏克蘭女性的不當言論，已被翻譯成各種文字傳播，引起烏克蘭群眾不滿。中國在烏留學的張同學向沸點視頻講述，在基輔已有華人被潑冷水。

通曉中國文化的烏克蘭女博主「瑪莎CN」發影片稱，網絡上的調侃深深刺痛烏克蘭人的內心，也影響着在烏生活的中國朋友，她收到在烏中國留學生請求幫忙，呼籲網民不要拿戰爭開玩笑。

《環球時報》則報道，滯留在基輔的中國留學生李同學表示，有基輔民眾反映，烏克蘭多家媒體在報道中散布「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」的不實消息，目前出現烏克蘭民眾對華人不友好的聲音和舉動。

中國駐烏克蘭大使館在上周四（24日）曾建議中國公民在車身顯眼處貼上中國國旗。不過到昨天，再發提醒，要求在烏公民不要隨意亮明身分、展示具可識別的標識，盡量不要外出，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者；又稱要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執。

微博抖音刪相關帖文影片

社交平台昨出手打擊有關「烏克蘭美女」的言論。微博指出，持續排查「烏克蘭美女」等惡俗調侃、宣揚仇恨的不當言論，清理242條違規博文及359條評論，禁言83個違規帳號。抖音安全中心公告，極個別用戶借助熱點事件，「不當蹭熱、玩梗」，共處理違規影片6400條，中斷違規直播1620次。

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