溫哥華寶馬雙屍案 天津前女足孫穎穎被殺

溫哥華傳媒報道，事發於溫哥華西區格雷岬（Point Grey），有居民外出散步時，看見一輛停在路邊的白色寶馬（BMW），兩名華裔女子倒臥車廂內，已氣絕身亡，於是報警。警方稱他們曾在附近一棟房屋搜查，擔心有更多受害者。警方暫未公布搜查結果。

另一死者華裔女富豪吳淑敏 警指針對

死者分別是50歲的吳淑敏及39歲的孫穎穎，警方未有披露兩人的關係。1982年出生的孫穎穎曾在大連實德、天津匯森等球會效力，兩度入選國家女足集訓，2008年以專業人才類別的足球教練身分移民加拿大。2009年創辦足球學校。吳淑敏為當地知名人士，2014年獲聘為加拿大泉州同鄉會顧問，是一家健身會所的負責人。據地產登記資料顯示，吳是兇殺案現場附近豪宅的唯一業權擁有人，估價為691萬加元（約4226萬港元）。

內地封面新聞引述一名當地華人報道，兩人所住區域是溫哥華治安最好的地方，「沒有之一」，所有人對事件都感到很震驚。