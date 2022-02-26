科興科學園疑現疫 萬人逃 有人帶電腦主機離開 樓梯人頭湧

昨日下午約4時許，科興科學園上演萬人「逃亡」的一幕。網傳科興出現突發疫情，大部分公司讓員工提前下班，許多員工不敢搭升降機而選擇走樓梯，網上圖片顯示，許多人擠在樓道中人頭湧湧，密密麻麻；很多人離開時還拿着電腦主機等。在科興科學園上班的一名員工告訴第一財經：「大概是下午5點鐘，我們在網上看到消息說科興園有樓棟被封了，於是領導就讓我們提前下班。當時看到樓下有救護車停着，我們也趕緊收拾東西，帶好電腦回家了。」

當日下午，與科興科學園數萬人員「大撤離」一起被推上話題熱榜的，還有福田區要「封區」的消息。對此福田區政府官方微博「福田發布」當晚8時41分發布消息稱，福田不存在「封區」的說法。南山區當晚也發出通報，稱科興園區有初篩陽性關聯人員需要排查，根據疫情防控要求對A1棟和D3棟38樓實施了臨時管控，目前正在開展覆核工作。

根據廣東省衛健委消息，24日全省新增8宗本土確診病例和5宗本土無症狀感染者，均為深圳報告，通過密切接觸者排查或區域篩查發現。在24日晚10時的深圳市召開疫情新聞發布會上，深圳市政府副秘書長黃強表示，根據病例活動軌迹情况，深圳市第一時間劃定4個中風險地區，區域內人員全部集中隔離。劃定19個封控區、19個管控區、17個防範區，分類落實「足不出戶」、「足不出區」和「嚴禁聚集」等管控措施，並對重點區域內開展多輪核酸檢測，全面排查感染者。福田區則從23日起每日開展一輪區域全員核酸檢測，將連續開展4天。

由港乘金巴須持24小時內核酸報告

目前從香港輸入內地的個案持續。廣東新增的52宗確診和37宗無症狀感染，共80宗來自香港。上海新增59宗確診和22宗無症狀感染，當中72宗由香港輸入。另外港珠澳大橋穿梭巴士亦發公告，香港入境人士在乘「金巴」前，必須出示由粵港兩地互認的24小時內核酸陰性報告。

（新冠疫情）