北京聞風：全國兩會將至 三熱點交織內外 ／文：鍾鳴九

經濟重點擴投資激發內需

第一，經濟穩中有進。觀察不久前落幕的地方兩會可知，穩增長被普遍置於更加突出的位置。相較於去年，由於基數效應減弱，各地務實下調了GDP增速目標，絕大多數省份設定在5.5至7%區間內。不過，31個省（區、市）中，有21個省（區、市）2022年GDP增速目標設置在6%及以上；各省份2022年經濟增長目標的中位數為6.5%，仍反映出地方積極穩增長的政策傾向。

目前，內地經濟界對全年GDP增速的預測，較多在5至5.5%左右。分析人士指出，擴大投資、激發內需料為今年佈局重點。同時，培育新動能、加快數字經濟轉型，將為穩增長增加活力。

烏局勢牽動國際關係新變

第二，外交運籌變局。膠着的烏克蘭局勢，無疑為當前世界局勢增加新變數，牽動國際關係的新變化。北京外交學者指出，烏克蘭危機將對中美俄歐的大國關係、歐亞地緣政治產生深遠影響，是對中國外交運籌能力、處理複雜多方關係的一次考驗。兩會期間，中國外交的相關表述，料將吸引各方關注。

不過，綜合近期外交部官方表態可知，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，即堅持推動對話協商解決地區熱點問題，客觀、歷史地看待烏克蘭問題的因果關係，徹底擯棄冷戰思維。事實上，「和」字始終居於中國外交理念的核心位置。北京冬奧會上，由「一片雪花」串起「一起向未來」的敘事，成為中國面向世界的鮮明呼籲。中國不僅以「和」的姿態融入世界，更希望世界以「和」而凝聚。

八孩母事件令婦權更受關注

第三，保障婦女權益。春節前夕，「豐縣生育八孩女子」事件在內地輿論場發酵，引發民眾對婦女權益保障議題的關切。中華全國婦女聯合會主辦的《中國婦女報》評論稱，建議全國開展拐賣婦女案件清查行動。新華社主辦的《半月談》則指出，根治極端個案背後的現實之痛，必須刮骨療毒。近期，亦有數位全國人大代表、政協委員圍繞相關議題受訪，探討提高刑期、建立強制報告制度等舉措。

兩會期間，適逢三八婦女節。消息人士透露，今年兩會或將釋出相關制度及政策安排信號，進一步完善婦女兒童權益保護機制，回應社會關切。

文：鍾鳴九