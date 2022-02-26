政治局審議政府報告：穩經濟大盤

新華社報道，中共總書記習近平主持會議，會議強調，今年將召開中共二十大，做好政府工作，要在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接二十大召開。

堅定實施擴大內需戰略

會議指出，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進；加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤；堅定不移深化改革，激發市場主體活力；深入實施創新驅動發展戰略；堅定實施擴大內需戰略，推進區域協調發展和新型城鎮化；大力抓好農業生產，促進鄉村全面振興；擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展；持續改善生態環境，推動綠色低碳發展；防範化解金融風險，守住不發生系統性風險的底線；切實保障和改善民生，加强和創新社會治理；加强政府自身建設，力戒形式主義、官僚主義，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議還審議有關巡視工作的兩份報告，强調要强化中共中央對金融工作的集中統一領導，堅定不移走好中國特色金融發展之路等。