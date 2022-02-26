台學者：烏倚美疏忽國防需警惕

台半導體產業全球關鍵

中央社、聯合報報道，在昨日舉行的一個座談會上，台國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲表示，烏克蘭是北約和俄羅斯的緩衝區，與俄相鄰，陸戰可輕易跨越國界；台灣和大陸則有海峽相隔。而台灣與周邊國家也有共同生命線，如日本運輸石油、天然氣都要經過台灣附近海域。烏克蘭主要是農業、傳統工業，台灣半導體產業處於全球供應鏈關鍵地位，兩者條件大不相同。

台灣師範大學政治學研究所東亞學系教授范世平則對兩岸會否爆發戰爭持樂觀看法，原因是台灣全民對大陸威脅都相當關注，警覺性非常高。他指烏克蘭太仰賴美國和北約，過去幾年疏忽國防建設也缺乏危機意識，這對台灣來說是最大的警惕。兩岸政策協會研究員吳瑟致則認為，俄羅斯對於烏克蘭是期望透過軍事行動改變烏克蘭內部政權，形塑親俄政權；大陸對於台灣目的則是全面統治，「今日烏克蘭，明天台灣」的說法是謬論。

美智庫：京犯台變得更可能

不過，華盛頓智庫大西洋理事會全球中國中心資深研究員舒曼（Michael Schuman）24日《大西洋月刊》（The Atlantic）發表《台灣是下一個》一文指出，本次事件將在世界各地產生影響，其中台海局勢最為危險，因為北京試圖武統台灣的可能性已經變得更大。舒曼說，如同普京不能容忍烏克蘭的主權一樣，北京永遠不會接受台灣分離。他說，在一個威權國家更加自信，而民主聯盟處於劣勢的世界秩序中，因台灣問題而發生戰爭的可能性增加。但他也認為，這並不意味着大陸武統迫在眉睫。