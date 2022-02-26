稱與烏不同 蔡英文：台擁海峽天險 有信心維護安全 軍方：防衛靠自己

中央社報道，蔡英文出席成功大學自強校區「高性能國家級船艦試驗水槽」動土典禮時，談及烏克蘭局勢對台灣的影響，表示台灣經濟基本面良好，在全球供應鏈中，台灣產業更是關鍵的穩定力量，以因應各種變局，政府也會持續掌握情勢發展，因應各項變化，讓台灣的能源及物資供應、物價、股匯市維持穩定，降低非理性因素影響，維繫總體經濟。

鞏固全民心防 防範認知作戰

蔡英文指出，台灣有海峽天險及具地緣戰略地位，台軍防衛本土的意志和戰力也不斷提升，政府對區域安全的關注及投入，有信心維護台灣安全。她又指示要鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力和在地協力者藉由烏克蘭變局操作製造恐慌的錯假信息，影響台灣社會民心士氣，國安和軍人要24小時堅守崗位，即時掌握台海和區域形勢，隨時做好因應準備，確保國家安全。陸委會主委邱太三昨在立法院受訪也提到要注意對岸有可能藉烏克蘭局勢操作認知作戰。

《環時》：美靠不住

《環球時報》昨在題為〈怕遭美國拋棄的恐懼折磨著民進黨〉的社評指出，美國在烏克蘭危機後的表現，可給台獨勢力提個醒：華盛頓靠不住。文章稱，美國把烏克蘭當作抗俄棋子，但現在遭殃的是基輔。民進黨當局和台獨勢力，也將自己的命運完全寄託在美國保護上。「我們從來沒有放棄和平統一的善意，但如果『台獨』勢力誤判這份善意，通過抱美國大腿、加強台灣的軍事武裝來獲得安全感，那就做好準備迎接萬劫不復的下場。」

設小組參考專家對烏意見

不過，台灣軍方則強調靠自己的力量來防衛。防長邱國正表示，烏克蘭和台灣有別，不能完全相提並論，但有個結論可以參考，「自己的國家要靠我們自己來防衛」。他稱國防部已成立專案小組，會參考專家涉烏的意見。至於大陸會因俄烏之間問題產生連動，國防部會密切注意。副防長柏鴻輝昨出席兵役節慶祝大會則表示，從烏克蘭危機可見，有時一夜間即需動員後備戰力支援國安，突顯台灣今年1月成立全動署的重要。

大陸國防部24日表示，台獨挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不能停、也不會停。新華社昨引述西部戰區空軍航空兵某團副團長、全國人大代表馮瑋說，今年兩會他準備建議：「必須更高效地使用戰略投送力量，加快推進其由戰役投送向戰略投送轉型、由全國投送向全球投送轉型。」馮瑋曾多次承擔赴俄羅斯軍事運輸任務。

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