向心夫婦脫洗錢罪 仍限制出境3個月

判決稱台灣買樓未讓資金回流

綜合中央社、《聯合報》報道，向心夫婦擁有香港永久居民身分。台北地檢署起訴指出，向心夫婦涉嫌與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，再將錢匯進台灣的銀行，購買豪宅，去年4月8日依《洗錢防制法》起訴二人。但昨日判決指出，向心並不知道國太購股的資金為犯罪所得，也沒有與國太謀議並協助國太將股款洗白後取回不法所得等事實。

判決表示，向心夫婦將售股所得款項匯到台灣並購置不動產的交易，並非避免遭查扣及製造斷點，以利未來將資金回流，達成協助國太將股款洗白回流的目的。檢方所舉事證，不足以證明向心夫婦犯罪。

向心夫婦早前被控涉違國安法，因證據不足不起訴。不過台灣高等檢察署審核後，認為偵查尚未完備，今年1月間發回台北地檢署繼續偵查。北院昨日亦指，因本案現處於上訴期內，裁定向心夫婦仍要限制出境、出海3個月。目前兩人已被限離境達20多個月。

2020年台灣總統大選前，2019年11月爆發所謂「王立強共諜案」。「王立強」在澳洲爆料是向心夫婦的共諜下線，台灣檢調部門據此在向心夫婦離境前，在機場將其扣查。