已接種逾31億劑 研究指滅活第四針效果無顯著提升

廣東上海由港輸入個案增

綜合滬粵衛健委消息，在前日（23日）新增的101宗輸入個案中，超過一半來自香港。上海新增的32宗輸入確診和無症狀個案中，29人由香港出發。廣東的93宗輸入確診及無症狀感染個案中，亦有80人來自香港。而在前日內地新增本土的85宗個案中，涉及10個省，包括廣東深圳亦多8宗。南方網稱，廣東省委常委會同日召開會議，強調要強化粵港澳聯防聯控，加強粵港跨境貨車司機管理。而深圳羅湖 、福田、南山也開始封區強檢。

另外，預印本平台MedRxiv 21日發布中山大學附屬第一醫院關於新冠疫苗第四針效果的研究。該研究樣本量較小，選取了38名接種第三針6個月後、自願接種第四針的醫護人員。接種的疫苗品牌是國藥中生研發的滅活疫苗。

研究人員比較第三針及第四針後的GMT峰值，發現第四針對Omicron的保護力峰值，與第三針差不多，對原始株則比第三針高2.8倍。令研究人員驚訝的是，接種第三針和第四針後的GMT峰值呈現負相關關係，即接種第三針後效果更好的人，再接種第四針的效果反而更差。研究人員指出，這說明人體對病毒的免疫保護不能被疫苗無限提升，反覆接種同種疫苗的效果可能越來越弱。

（新冠疫情）