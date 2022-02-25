媒體：「八孩母」婚姻應歸為無效

指須重新認定向董×民追責

江蘇省委省政府調查組通報稱，22日，豐縣檢察院已以涉嫌虐待罪依法批准逮捕。澎湃新聞稱，「虐待罪」多存在於家庭成員之間。如果說董×民是通過正常途徑與楊×俠結婚，指控其涉嫌虐待應無疑問。但董楊婚姻關係，或連合法有效婚姻都不算。

按當時的《婚姻法》，「禁止包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為」，「患痲風病未經治癒或患其他在醫學上認為不應當結婚的疾病，禁止結婚」。民法典婚姻家庭編也有「因脅迫結婚的，受脅迫的一方可以向人民法院請求撤銷婚姻」的條款。

報道稱董×民收買被拐婦女、婚姻註冊弄虛作假、楊×俠患有精神疾病，似都應將兩人的婚姻歸為「無效婚姻」。只有啟動對董楊婚姻狀況的重新認定，才能讓追責不留任何死角。

網民質疑不讓親人見小花梅

網民「沈默克」指官方通報中稱，通過DNA檢驗認定楊×俠即雲南省福貢縣亞谷村人小花梅，質疑為何不讓其家屬到徐州見面，「讓失散多年的親屬相見，既有助於最終確認受害者身分，又是人之常情。拒不讓他們相見，顯然是有違倫理道德、公序良俗的」。「沈默克」又稱，自從徐州開始調查以來，豐縣事實上已被封鎖，進去的兩個女博主也被警方抓了起來。不過該文當日在網上已被刪除。

新華社旗下刊物《半月談》昨撰文談八孩母事件為何從縣到村全部失守，指被通報問責的官員都是縣鄉幹部，理應對「生育八孩」這樣不同尋常的事情早有了解，對虐待行為進行管教和處理，然而都失管失察。批評這種基層幹部「走村不入戶、『不見面指揮』」，其實在很多地方並不鮮見。

官媒：事件揭露鄉村自治成相互包庇

文章還稱，通報中鎮村多名幹部還存在違規提供便利、包庇、放任等問題。這些問題一定程度上體現了鄉土熟人社會的特點，「鄉村自治成了相互包庇，法治落伍、德治缺位，鄉村治理體系建設嚴重滯後」，指出自治不是搞你好我好的相互包庇，村裏的任何規約和行為，都必須符合法律法規和公序良俗，堅守道德底線和社會正義。