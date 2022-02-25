尼克遜訪華50周年 中美辦「紀念」不對嘴 普萊斯：不會發聲明 華春瑩：雙方辦活動

外交部發言人趙立堅本月初曾表示，今年是尼克遜訪中暨上海公報簽署50周年，中美雙方近期將舉辦一系列紀念活動。趙立堅稱，相關情况中方將會及時發布。尼克遜基金會計劃在今年推出4場紀念活動，包括2月底的籌款晚會，4月將舉辦「破冰之旅」座談會，8月舉辦首屆美中旅遊峰會，11月還將在華府召開美中關係研討會。

普萊斯否認對美中建交感難堪

但是截至目前，美國政府對此並無任何表示。在周三的美國國務院例行簡報會上，有媒體記者詢問發言人普萊斯（Ned Price，圖），不論美中關係多緊張，尼克遜當初訪華可說是突破性之旅，為美中建交奠下基礎，照理說美方對此應會有所提及才對。該名記者直問：「還是你們對此事感到難堪，認為根本不該發生？」普萊斯否認這種說法，表示有些周年美國會紀念，有些不會；就他所知，目前沒有針對尼克遜訪華50周年發聲明的計劃。

記者繼續追問，很多沒這麼重要的周年活動，都有獲得美方關注，但尼克遜訪華此等重大事件的周年，卻似乎被忽視。普萊斯反駁說，他不認為美國是在忽視，「我可能不會把沒發聲明跟忽視劃上等號」。

華春瑩稱美應重溫上海公報精神

對於普萊斯的說法，外交部發言人華春瑩昨再表示：「據我了解，的確雙方將於近期共同舉辦一系列紀念活動，雙方都有代表和嘉賓參加。相關活動還在安排之中，如果有具體消息，我們會及時發布」。她又稱在中美關係面臨困難和挑戰的今天，美方更有必要重溫上海公報的精神和啟示。

尼克遜1972年2月21日前往中國，進行為期8天的歷史性訪問。期間雙方在上海發表聯合公報（上海公報），打破美國與中共20多年來對抗關係，為兩國關係正常化鋪路。促成尼克遜成功訪華的，是1971年的中美「乒乓外交」和時任美國國家安全顧問基辛格（Herry Kissinger）秘密訪華。去年11月，中美兩國曾為慶祝中美乒乓外交50周年，合組乒乓球隊參加在休斯頓舉行的第56屆世界乒乓球錦標賽總決賽。

《環時》稱美需重新認識再出發

其實英美媒體都關注到紀念尼克遜訪華50周年的特殊意義，並以此檢討中美關係存在的問題，甚至視為兩國能否再「破冰」的一個關鍵。《環球時報》昨亦發表社評，指今天美國政治精英的對華偏見和敵意回潮了，並且變得日益危險。環時強調新中國成立後，「不適應」很大程度上導致美國對華交往鴻溝，但尼克遜那一代人跨越了過去；如今美國再次對中國感到「不適應」，華盛頓需要重新認識再出發。在這一過程中，華盛頓不應從尼克遜的對華外交遺產中倒退，而應回歸理性務實的對華認知，真正放下打壓遏制中國的執念。

（中美角力）

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