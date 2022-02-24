涉傳銷培訓班群聚 武漢疫擴4省市

京增8本土確診 7涉外省培訓班

據央視、《湖北日報》等媒體報道，自21日涉嫌傳銷培訓播毒事件曝光後，武漢昨通報，22至23日，該市又新增9宗檢測陽性，均已轉運至武漢市金銀潭醫院隔離治療。全市累計排查14.7萬風險暴露人員，已開展重點人群、一般風險暴露人群核酸檢測72.26萬人份。北京昨亦通報，22及23日新增8宗本土確診，其中7宗為在外省參加某公司培訓班人員。河北石家莊也通報1宗與此培訓班相關的無症狀感染者。目前該培訓班群聚案，已擴散至湖北武漢、北京、山東青島和石家莊4地。

《第一財經》稱，武漢本土疫情的源頭為如新化妝品公司組織的員工培訓。如新總部回應，武漢的活動是上海經銷商違規私自舉行的年會，並未上報總部獲批。如新公司成立於1993年，該公司曾多次被官媒點名涉嫌傳銷。

另據國家衛健委官網昨披露，前天內地共報告115宗境外輸入個案，本土確診90宗。在境外輸入病例中，多數為香港輸入。其中上海57宗當中，有49宗從香港出發；廣東38宗，有35宗來自香港。

（綜合報道）

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