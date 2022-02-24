涉傳銷培訓班群聚 武漢疫擴4省市

【明報專訊】湖北省武漢市的本土疫情仍未遏制，昨日報告新增9宗確診，並擴散到4省市，包括北京。疫情源頭被指涉嫌傳銷培訓。湖北省委書記、省疫情防控指揮部指揮長應勇在武漢市檢查調度疫情防控工作並主持召開會議，要求盡早實現「零新增」，以最快速度、用最短時間，將疫情控制解決在最小範圍。
京增8本土確診 7涉外省培訓班
據央視、《湖北日報》等媒體報道，自21日涉嫌傳銷培訓播毒事件曝光後，武漢昨通報，22至23日，該市又新增9宗檢測陽性，均已轉運至武漢市金銀潭醫院隔離治療。全市累計排查14.7萬風險暴露人員，已開展重點人群、一般風險暴露人群核酸檢測72.26萬人份。北京昨亦通報，22及23日新增8宗本土確診，其中7宗為在外省參加某公司培訓班人員。河北石家莊也通報1宗與此培訓班相關的無症狀感染者。目前該培訓班群聚案，已擴散至湖北武漢、北京、山東青島和石家莊4地。
《第一財經》稱，武漢本土疫情的源頭為如新化妝品公司組織的員工培訓。如新總部回應，武漢的活動是上海經銷商違規私自舉行的年會，並未上報總部獲批。如新公司成立於1993年，該公司曾多次被官媒點名涉嫌傳銷。
另據國家衛健委官網昨披露，前天內地共報告115宗境外輸入個案，本土確診90宗。在境外輸入病例中，多數為香港輸入。其中上海57宗當中，有49宗從香港出發；廣東38宗，有35宗來自香港。