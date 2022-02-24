宜蘭縣長涉貪交保 國民黨：選戰前司法追殺

檢方再搜官邸 聲請羈押禁見

綜合中央社、《聯合報》等台灣媒體報道，宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，前天再度搜索縣長林姿妙官邸等6處有關處所並傳喚林姿妙等被告20多人。宜蘭地方檢察署主任檢察官梁光宗昨清晨近6時召開記者會，稱經訊問後，認為林姿妙、林羿伶與康立和等涉犯貪污治罪條例中的圖利罪，林姿妙也另涉財產來源不明罪，罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，且有羈押的必要，向法院聲請羈押禁見。

國民黨方面表示，檢調無具體證據下，兩次大動作搜索林姿妙官邸，已嚴重違背比例原則，稱距離年底選戰還有近10個月，但包括宜蘭、台中、雲林等許多國民黨執政縣市首長、從政人員，已遭到檢調單位、監察機關「選擇性調查」。國民黨文傳會副主委林家興昨表示，希望檢調勿枉勿縱，秉持公正、公平的原則盡速釐清案情，而不是一連串運用司法，影射國民黨從政者有弊端，試圖影響年底縣市長選舉。

黨主席朱立倫前天曾召開記者會，號召全台各地80名律師，決心維護執政縣市所有首長的清白，抵抗民進黨司法追殺。