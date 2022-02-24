聽烏情簡報後 蔡：強化因應台海軍備 陸斥「碰瓷」炒作軍事威脅

中央社報道，蔡英文針對烏克蘭情勢發展下達4項指示，包括「譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害」；「持續強化對台海軍事動態因應整備」，確保台灣安全；「全面提升應對認知作戰」，穩定社會民心士氣；及「持續因應各項經濟變數」，維持物資、物價及股匯市穩定。

與美前防長對話

吳釗燮：發展不對稱戰力自我防衛

台外長吳釗燮22日與美國前防長埃斯珀（Mark Esper）視訊對話，在談及中國大陸是否可能「軍事犯台」時，吳釗燮稱，大陸的意圖十分明確，「因此台灣需要發展不對稱戰力以便能夠自我防衛」。但他強調，台灣不想成為兩岸衝突的挑釁者。

近期亦有西方媒體以俄烏緊張情勢類比台海局勢，但大陸宣稱台灣議題屬「內政」，反對將它「國際化」。外交部發言人華春瑩昨表示，台當局有人藉烏克蘭問題來「蹭熱點」和「碰瓷」是不明智的行為。她說，「台灣的確不是烏克蘭，台灣從來都是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實」。

央視新聞報道，國台辦發言人馬曉光昨稱，針對蔡英文曾指出，對烏克蘭處境「感同身受」，批評民進黨當局配合西方輿論藉烏克蘭問題「惡意炒作」大陸軍事威脅，「包藏着他們圖謀把台灣問題國際化和在島內煽動反中抗中民粹的禍心」。