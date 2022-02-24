談「暗獨」 陸：反獨為國共交流基礎 指習致朱立倫賀電為合作權威政策

【明報專訊】針對全國政協機關報《人民政協報》日前點名國民黨兩立委「暗獨」，國台辦發言人馬曉光昨表示，中共總書記習近平致國民黨主席朱立倫的賀電內容是國共交往的權威政策，強調「堅持『九二共識』、反對『台獨』依然是國共兩黨交流合作和對話基礎」。
《人民政協報》12日刊文指國民黨立委林為洲、陳以信是「勾結外國勢力」、反共反中的「暗獨」分子，但文章之後在網上撤下。馬曉光在例行記者會對此表示，兩岸同屬一中事實未變，即使長期存在政治分歧，仍應在一中原則上尋求破解之道，「希望島內負責任的政黨和人士同我們一道共同反對和遏制『台獨』」。有台媒提問，《人民政協報》文章內容是否代表中國官方對國民黨的態度？馬曉光回答，習近平致朱立倫當選國民黨主席的賀電指，「過去一個時期，兩黨在堅持『九二共識』、反對『台獨』共同政治基礎上良性互動」。他強調：「堅持『九二共識』、反對『台獨』依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。」去年9月25日，朱立倫當選國民黨主席，習近平翌日發賀電給朱立倫。
蘇起：九二共識時代已過
不過，《聯合報》報道，提出「九二共識」的國民黨籍前陸委會主委蘇起，前天在前國民黨立委丁守中新書發布會前受訪，稱「九二共識時代已過」，蘇起說，「九二共識」是一個政治符號，你要的話就有，不要的話就沒有，他批評蔡英文犯最大的錯誤就是她不要這個符號，但是沒提出新的能夠建立兩岸和緩關係的一個符號；「只破不立，（讓台灣）一步步走向絕路」。蘇起並稱，中共官媒批判國民黨「暗獨」，這壓縮到國民黨的空間，基本上大陸現在已經不太區分台灣政黨，中共認為已經對台灣很緩和了，可是台灣民意並沒有轉變，「所以對爭取台灣民意這部分沒像以前這麼重視」，「這可能會反映到二十大的總體方略」。
被指「暗獨」立委：黨有責找新論述
同日，被點名「暗獨」的國民黨立委林為洲表示，九二共識這個名詞已過去，但精神根基中華民國憲法並未改變，還是一中的憲法，兩岸過去也以一中各表形式擱置主權爭議，未來國民黨有責任找到新論述方式，呈現憲法中主權與治權相關規定，維持兩岸和平穩定。