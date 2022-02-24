談「暗獨」 陸：反獨為國共交流基礎 指習致朱立倫賀電為合作權威政策

《人民政協報》12日刊文指國民黨立委林為洲、陳以信是「勾結外國勢力」、反共反中的「暗獨」分子，但文章之後在網上撤下。馬曉光在例行記者會對此表示，兩岸同屬一中事實未變，即使長期存在政治分歧，仍應在一中原則上尋求破解之道，「希望島內負責任的政黨和人士同我們一道共同反對和遏制『台獨』」。有台媒提問，《人民政協報》文章內容是否代表中國官方對國民黨的態度？馬曉光回答，習近平致朱立倫當選國民黨主席的賀電指，「過去一個時期，兩黨在堅持『九二共識』、反對『台獨』共同政治基礎上良性互動」。他強調：「堅持『九二共識』、反對『台獨』依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。」去年9月25日，朱立倫當選國民黨主席，習近平翌日發賀電給朱立倫。

蘇起：九二共識時代已過

不過，《聯合報》報道，提出「九二共識」的國民黨籍前陸委會主委蘇起，前天在前國民黨立委丁守中新書發布會前受訪，稱「九二共識時代已過」，蘇起說，「九二共識」是一個政治符號，你要的話就有，不要的話就沒有，他批評蔡英文犯最大的錯誤就是她不要這個符號，但是沒提出新的能夠建立兩岸和緩關係的一個符號；「只破不立，（讓台灣）一步步走向絕路」。蘇起並稱，中共官媒批判國民黨「暗獨」，這壓縮到國民黨的空間，基本上大陸現在已經不太區分台灣政黨，中共認為已經對台灣很緩和了，可是台灣民意並沒有轉變，「所以對爭取台灣民意這部分沒像以前這麼重視」，「這可能會反映到二十大的總體方略」。

被指「暗獨」立委：黨有責找新論述

同日，被點名「暗獨」的國民黨立委林為洲表示，九二共識這個名詞已過去，但精神根基中華民國憲法並未改變，還是一中的憲法，兩岸過去也以一中各表形式擱置主權爭議，未來國民黨有責任找到新論述方式，呈現憲法中主權與治權相關規定，維持兩岸和平穩定。