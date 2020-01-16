八孩母非川女 江蘇通報：多次被轉賣 調查組批無樹人民為中心思想 豐縣書記縣長撤職17人問責

赴相關省調查 驗DNA比對

江蘇省調查組昨通報稱，事件發生以來，人員除在江蘇調查外，還赴雲南、河南等相關省實地調查，共走訪群眾4600餘人次、調閱檔案材料1000餘份。新華社報道，針對楊×俠的身世，綜合DNA檢驗比對、查閱小花梅雲南戶籍底冊和調查走訪，認定楊×俠即小花梅為雲南省福貢縣亞谷村人。

早前網民發出楊×俠和董×民的結婚證，照片上的女子與現在的楊×俠判若兩人，反而與四川失蹤女子李瑩相像，懷疑楊×俠另有其人。不過，調查稱楊近照是從抖音影片中截取，經修圖後流傳到網上，與實際容貌有差異。同時受年齡增長造成的皮膚老化、毛髮退化、脂肪組織液化及牙齒缺失等影響，容貌也發生了變化。警方還將李瑩母親的DNA與楊的檢驗比對，排除生物學親子關係，認定楊×俠與李瑩不是同一人。

通報顯示，楊×俠被拐騙到江蘇後，多次被賣。小花梅1998年初被同縣婦人桑×妞從亞谷村帶至江蘇省東海縣，被桑婦和丈夫時×忠以5000元人民幣賣給同縣的徐×東。小花梅和徐生活三四個月後，同年5月不辭而別。後被在河南夏邑縣駱集鄉，被經營食肆的一對夫婦收留，一個月後再被賣給兩名地盤工，並在同年6月被帶到豐縣，經一名當地人介紹轉賣給董×更，即董×民的父親。

目前董×民及所有涉及拐賣的人員已被捕及扣查，徐州市委和市政府也被責令作出深刻檢討，有關責任單位和17名責任人亦依規依紀依法處理。其中豐縣書記婁海被指工作不負責任，在精神障礙患者救治救助、計劃生育管理等工作中失職失責，未認真核查事實，批准發布不實情况通報，被撤銷黨內職務、政務撤職處分。豐縣縣長鄭春偉亦被黨內嚴重警告處分，免去黨內職務，並被責令辭任縣長。昨日江蘇省委已任命徐州分管婦女兒童工作的副市長王維峰兼任豐縣縣委書記。

全省整治侵婦童殘疾權益問題

新華社昨對八孩母事件向調查組負責人提出十三問，包括楊的身分、是否涉及拐賣和教訓等，調查組負責人稱，事件暴露出江蘇有關地方黨委和政府在婦女兒童權益保障、特殊群體救助關愛等方面存在不少問題和短板，沒有樹牢以人民為中心的發展思想，對有關失職瀆職和違紀違法問題將進一步深入調查，並依紀依法嚴肅查處。又稱將深刻汲取教訓，近期在全省署開展專項行動，全面深入排查整治侵害婦女兒童、精神障礙患者、殘疾人等群體權益問題。

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