內地智庫：養育小孩到成年平均成本60萬

「育媧人口研究」由攜程集團聯合創始人梁建章、經濟學者任澤平聯合多名學術專家設立。前述報告指出，內地法律規定18歲是成年年齡，父母沒有義務撫養已滿18歲的子女，但實際上大多數大學生的學費和生活費仍靠父母支付，本科4年的平均養育成本為14.2萬元，令0歲至大學本科畢業的平均養育成本升至62.7萬元。

上海需過百萬 西藏最平29.3萬

報告稱，內地家庭0至17歲孩子的養育成本平均為48.5萬元，其中6至14歲佔比最高，達44.65%。按地區分，上海、北京分別以102.6萬元、96.9萬元排名頭兩位，排第五的廣東為65.3萬元，西藏以29.3萬元排最後。

報告建議，應盡快出台减輕育齡家庭生育成本的政策，最重要的鼓勵生育措施包括現金和稅收補貼、購房補貼、增建託兒所，共需財政投入佔GDP的5%左右，可令生育率提升50%左右，每年能多生500萬孩子。