9個「2」撞同日 內地現結婚人龍 被稱「最有愛的一天」 京滬等地結婚登記額滿

部分新人為登記凌晨排隊

綜合澎湃新聞、京報網及中新社等內地媒體報道，昨日，不少新人為這個日子賦予美好的含義。早上7時許，北京海淀區民政局婚姻登記處門口已經排起了長隊。排在隊伍最前的李先生說，為在這天順利登記，他和新娘趙女士凌晨4點就到了。在山東濟南，崔女士和新郎在凌晨零時半就來到民政局排隊。在上海，當日結婚登記爆滿；在安徽，大部分婚姻登記處都顯示已經預約滿員。

北京市海淀區民政局婚姻登記處主任李洌介紹，昨日，海淀區民政局婚姻登記處共接受了840對新人結婚登記預約，是北京當日接受預約最多的婚姻登記處。「今天是2020年疫情以來，海淀區接受婚姻登記最多的一天。」李洌預計，2月22日可能成為今年婚姻登記的最高峰。北京市民政局表示，昨日全市共有4718對新人預約結婚登記。

在北京西城區民政局婚姻登記中心剛領完結婚證的陳女士說，為了能在昨領證，他們提前15天就從網上搶定了結婚登記的預約名額。陳女士說，「『20220222』，我們覺得比較有紀念意義，能夠表達我們對彼此滿滿的愛意。而且今天是個『雙日子』，也能討個好彩頭，為我們開啟一個好的人生新篇章。」

登記處職員料成今年登記最高峰

在民間，「2」等雙數常被賦予「成雙成對」的含義。北京民俗學者劉一達表示，中國人從古至今都對結婚日期的挑選頗為看重，認為選個好日子會有好兆頭。尤其是現在，人們追求「好日子」比過去簡單化了，給數字賦予了好的寓意，形成了一種新民俗，但無論是選擇「8」，還是「6」，本質都是為了討一個好口彩，因此，在「20220222」這樣的日子出現市民聚集領證的現象可以理解。

劉又表示，實際上「好日子」有很多，不必非得集中選擇這一天，也無需過分看重個別特殊日子，因為沒能搶定到「好日子」而沮喪或互相埋怨，只要兩人真心相愛、彼此珍惜，就能創造幸福長久的好日子。