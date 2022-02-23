武漢現Omicron本土個案 兩日共增14宗

中新社報道，周一（21日）下午，武漢市發現本次疫情陽性病例，立即啟動應急響應機制，全面開展流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和隔離管控，落實相關場所及環境消殺等防疫措施。

涉公司培訓班 部分學員已離漢

據當局通報，14宗確診病例和感染者中，13宗均為一間公司培訓班學員，1宗為學員家人。此培訓班的培訓時間為2月18日至20日，地點設在武昌區凱萊熙酒店和江岸區華清園小區內，共有66名學員參加，其中24人已離漢，武漢市已向所涉省市發出協查函，在漢人員均已採取隔離管控措施。

武漢市疾病預防控制中心副主任何振宇昨日表示，該市報告的多宗病例，經新冠病毒變異位點核酸檢測後，初步鑑定為Omicron變異株。

另據國家衛健委網站消息，內地前日報告新增本土病例59宗，境外輸入病例79宗。在境外輸入病例中，大部分為來自香港輸入，其中上海23宗，廣東17宗，北京4宗，重慶1宗等。目前，內地已有13個城市報告確診病例由香港輸入。

（綜合報道）

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