官媒：中美關係為擴共同利益 非打倒對方

《中國日報》則刊發中國社會科學院美國研究所副所長袁征的文章稱，目前中美競爭合作關係已發生質變，兩國戰略博弈進入新階段，雙方會否陷入「新冷戰」或「修昔底德陷阱」備受關注，中美應以史為鑑，秉持求同存異、務實合作的精神，透過加强對話與溝通，構築兩國關係的防護欄，尋找到和平共存之道，進而在新形勢下逐步構建面向未來的新型大國關係。

華專家：中美應構築關係防護欄

袁征提出6點《上海公報》的精神內涵，包括尼克遜訪華和《上海公報》的達成彰顯中美務實合作精神；中美需要相互尊重，應當根據「和平共處五項原則」來處理兩國關係；中美應當求同存異，直面分歧並妥善處理；《上海公報》確立的「一中原則」始終是中美關係的政治基礎；《上海公報》還確認擴大兩國人民之間聯繫和交流的重要性，並同意為兩國人民間的聯繫和交流以及經貿關係提供便利；中美在《上海公報》中表達的反霸權立場至今依然具有特殊意義。

另據美聯社報道，經過50年，美中關係一如既往的問題重重。史丹福大學的中國問題專家梅惠琳（Oriana Skylar maestro）稱：「美中關係一直是有爭議的，但也是必要的，也許50年前主要是因為經濟原因，現在主要集中在安全領域，但這個關係從來沒有也永遠不會容易。」

（中美角力）