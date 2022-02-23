《上海公報》簽署50周年前夕 「應約」電晤美卿 斥美對華圍堵 王毅籲重溫破冰初心

美聲明指兩人討論朝鮮及烏克蘭

美國國務卿發言人普萊斯周一晚在一份聲明中表示，布林肯與王毅通話，討論了朝鮮局勢及烏克蘭問題。中國外交部新聞稿提及，王毅是「應約」同布林肯通電話，布林肯首先祝賀北京冬奧取得成功，中國運動員獲得佳績，王毅則祝賀美國運動員取得好成績，並表示中美運動員友好互動，相互激勵，共同提高，充分體現奧林匹克精神。美國早前因應中國人權問題牽頭西方國家對北京冬奧實施「外交抵制」。

王毅說，當前把握和推進中美關係最重要的是落實好兩國元首達成的共識，中方願本着國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏3原則有效管控分歧，穩定中美關係。

王毅指出，近期美方推出所謂新版「印太戰略」，公開把中國列為地區首要挑戰，還試圖把「以台制華」納入美地區戰略，這明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號。中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現美國總統拜登作出的一系列承諾，「不能說一套做一套，言而無信，不知其可」。

華外交部：美卿稱不搞新冷戰

王毅稱，再過數天就是中美《上海公報》發表50周年，《上海公報》精神對今天中美關係仍有很强現實意義，希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展正確軌道。

布林肯稱，正如拜登多次表示，美方不尋求搞「新冷戰」、不尋求改變中國體制、反對「台獨」、無意同中方衝突對抗。美國國務院新聞稿並無上述內容，僅提到布林肯與王毅談及朝鮮和俄羅斯入侵烏克蘭問題。

「中美3個聯合公報」中首個簽署的《上海公報》，是1972年2月尼克遜訪華的主要成果，確立兩國發展相互關係應遵循的原則，特別是「一個中國」原則，成為中美關係正常化及兩國建交的政治基礎。《上海公報》提出，美方認識到（acknowledge）台灣海峽兩岸所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美對這一立場不提出異議（not to challenge）。

《聯合報》報道，《上海公報》也是「一個中國、各自表述」的由來，與尼克遜簽署該公報的時任中國國務院總理稱，時任美國總統國家安全事務助理基辛格的「一個中國」4個字把兩岸各自的立場和主張都包括進去，已故中共領袖毛澤東則說：「基辛格和稀泥，用『一個中國』的字眼和『兩個中國』的稀泥。」

明報記者

（中美角力）

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