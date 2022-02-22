京屢阻冬奧報道 駐華外國記協抗議

採訪港選手被阻 奧會稱「單一事件」

據FCCC官網刊載的聲明顯示，協會羅列冬奧過程中，記者被限制報道的情况，比如在一次滑雪比賽後，一名外國記者被北京奧運官員阻止在奧運會混合區採訪一名香港運動員。FCCC稱，該區域應該按國際奧運規則來管理，雖然事後國際奧委會稱這是「單一事件」，但協會表示中國政府干預報道在北京冬奧期間「經常發生」。

記者被跟蹤毆打 國安阻止訪居民

聲明還說，當外國記者試圖在奧運場館外進行報道時，「經常被宣傳官員與國安跟蹤和毆打」；聲明以荷蘭公共廣播公司（NOS）的記者在電視直播中被便衣安保人員拖出鏡頭為例，指出他在直播幾分鐘前就已經站在警察指示的位置。

此外，在奧林匹克滑雪場附近，國安也介入阻止記者和當地居民的採訪。聲明舉例稱，有次，法新社甚至被警察阻止在離鳥巢體育場兩公里的私人公寓裏，在官方封鎖區之外拍攝開幕式。

內容也提到，「許多記者被告知，在公共區域的所有報道必須首先得到中國當局的批准」，並指「北京的安保人員似乎對記者拍攝任何與奧運有關的東西都特別敏感」。比如，一家美國媒體的記者被禁止在一家官方奧運商品店外的奧運吉祥物前採訪，並被告知任何採訪都要聯繫外交部。

中方昨暫未對FCCC進行回應。此前，外交部新聞發言人汪文斌表示，中方將一如既往，依法保障外國常駐新聞機構和外國記者的合法權益，並按照《主辦城市合同》為外國記者報道北京冬奧會和冬殘奧會提供便利，「但是我們反對以所謂『新聞自由』名義歪曲事實，抹黑中國和北京冬奧會。」