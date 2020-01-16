冬殘奧代表團成立 217人規模歷屆最大

據新華社、中新網等內地媒體報道，代表團總人數為217人，其中運動員96人，包括男運動員68人和女運動員28人，教練員、工作人員、競賽輔助人員、醫療保障人員121人。運動員來自全國12個省、自治區、直轄市，包括漢族、滿族、佤族、傣族、侗族、彝族、苗族等7個民族，全部為業餘選手，職業有工人、農民、學生、職員和自由職業者等。

96運動員無職業選手

參賽運動員中，有85名為首次參加冬殘奧會，佔比88.5%。運動員平均年齡25歲，年齡最大的為45歲的高山滑雪運動員張海原，年齡最小的為17歲的單板滑雪運動員耿焱紅。

2022北京冬殘奧會將於3月4至13日舉行，中國體育代表團將參加冰壺、冰球、高山滑雪、單板滑雪、越野滑雪和冬季兩項全部6個大項、73個小項的角逐。

華冬殘奧起步遲 平昌取「零的突破」

中國冬殘奧項目起步較晚，1984年才組團參加冬殘奧會。與北京冬殘奧會申辦成功前的2014年索契冬殘奧會相比，中國體育代表團的參賽大項從2個增加到6個，小項從6個增加到73個。在2018年平昌冬殘奧會上，中國輪椅冰壺隊獲得冠軍，為中國代表團取得冬殘奧金牌零的突破。

代表團表示，希望向世界展示新時代中國殘疾人自強不息的精神風貌，展示中國冬殘奧運動的發展成果，努力爭創佳績，為國爭光。張海迪在講話中強調，北京冬殘奧會是展示中國殘疾人自強不息、頑強拼搏精神的大舞台，「我們要發揚中國殘奧軍團精神，在北京冬殘奧會上賽出水平、賽出成績、賽出好形象。」

張海迪要求，代表團要做好預案，周密組織，平安參賽，強化管理，確保疫情防疫，各項參賽安全順暢運行；特別是要做到乾乾淨淨參賽，展現良好體育道德，維護國家良好形象。