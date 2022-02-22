中國制裁兩美軍企 涉參與對台售武

據外交部官網消息，在昨例行新聞發布會上，外交部發言人汪文斌說，中國決定對前述兩家軍工企業實施反制。汪文斌批評美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中國對此堅決反對，予以強烈譴責。

美國國防部本月較早前宣布，美國批准這項用於維修和提升台灣愛國者導彈防空系統的軍售案，雷神技術和洛克希德·馬丁將是該軍售案的主要承包商。這是總統拜登上台後的第二次對台軍售。當時，外交部發言人趙立堅於次日的記者會上，對美國此舉作出譴責並表示，「中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益」， 具體措施「請大家拭目以待」。

此前，美國國務院已於去年批准向台灣出售三款總值18億美元的武器，包括11套由洛歇馬丁製造的高機動性多管火箭系統、135枚波音公司生產的魚叉增程型距外攻陸導彈、6套裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙。此外，美國國務院還於去年7月批准金額達6.2億美元的對台軍售愛國者三型導彈延壽案。

曾兩次制裁 雷神公司照取華訂單

這也是洛克希德·馬丁和雷神公司第三次被列入中國制裁名單。此前，據《中國經營報》報道，雷神公司的關聯企業已在國產的C919客機項目中拿到國際訂單；洛克希德·馬丁公司則在能源領域，以及通過其子公司在直升機制造維護領域在內地擁有商業利益。