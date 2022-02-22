蓬佩奧伉儷下周訪台 將晤蔡英文 「軍師」余茂春同行 中國外交部：民進黨玩火自焚

蓬佩奧現年58歲，在2018到2021年擔任美國國務卿，經常發表批評中國大陸、力撐台灣的看法，除多次支持台灣加入國際組織，譴責中國軍事威脅台灣，他在卸任前宣布「解除台美官方接觸的自我審查限制」，更被視為促進台美雙邊交流的重要推手。余茂春則是國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問，這名華裔被公認是扭轉美國前總統特朗普（Donald Trump）對中政策的重要人物。兩人卸任後，目前均在保守派智庫哈德遜研究所任職。

遠景基金邀訪 拒透露細節

遠景基金會執行長賴怡忠昨證實，蓬佩奧是由遠景基金會出面邀訪，但他拒絕透露具體行程與規劃細節。中央社報道，台外交部發言人歐江安表示，外交部誠摯歡迎蓬佩奧訪問團來訪，並強調蓬佩奧來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位伙伴關係的緊密友好。

台公開行程 將見政商界

台外交部公開行程，蓬佩奧伉儷除面見蔡英文總統，也將接受副總統賴清德款宴，以及拜會台立法院長游錫堃與台外交部長吳釗燮，接受吳的款宴。蓬佩奧還應遠景基金會邀請於3月4日舉行演講活動，也將與島內政、商、學等各界人士交流互動，強化台美間的緊密友好關係。

歐江安指出，蓬佩奧是台灣長期堅定的友人，任內對推動台美關係貢獻卓著，包括促成美國前總統特朗普政府多次對台軍售，解密美國對台灣的「六項保證」相關文件，進一步強化對台灣的安全承諾，宣布撤銷不合時宜的台美交往限制等。蓬佩奧在卸任後仍經常公開為台灣發聲，力挺台灣的自由與民主。

兩黨同歡迎

國民黨人盼改善台美關係

台灣朝野立委亦都對蓬佩奧到訪表達歡迎。民進黨立委趙天麟說，蓬佩奧是代表共和黨參選下屆美國總統的熱門人選，因此這次訪台，不能只將他視為卸任官員，而是美國政壇重量級人士來訪。在當下的國際亂局中，中國大陸對台灣的文攻武嚇日漸增加，蓬佩奧此時來訪，是用行動表示美國對台灣強力支持的信號。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，歡迎蓬佩奧訪問，有助改善台灣與美國的實質關係，也希望對於未來促進台美的實質關係有更好的發展。

《自由時報》報道，蓬佩奧此次到訪，除了將與多名政府高層會晤，也將展開產業之旅。包括台積電、中鋼等公司的負責人，已經獲邀將分別與蓬當面對談，不過相關行程將不會對外公開。台灣相關各界已將蓬佩奧到訪視為「外交盛事」，正積極籌備接待事宜。

外交部發言人汪文斌昨就此簡短回應：「蓬佩奧因其反華言行早已被中方制裁。台灣民進黨當局『倚美謀獨』必將玩火自焚。」

明報記者

（中美角力）

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