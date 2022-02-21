澳洲譴責華艦激光射軍機 總理莫里森斥「脅迫行為」 中國未回應指控

根據路透社和法新社報道，澳洲國防部在一份聲明中說，事件發生在上周四的澳洲北部空域，澳洲國防軍一架P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon）在飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭到一艘解放軍海軍艦艇發出雷射光束照射，當時有兩艘中國軍艦通過托雷斯海峽，目前位於澳洲東部的珊瑚海。

聲明稱這是一次嚴重的安全事件，「這類動作有可能危及人員的生命。我們強烈譴責不專業、不安全的軍事動作」。澳洲總理20日表示，「我認為這就是脅迫行為，別無其他。」他形容中方此舉「不合理、無正當理由」，並表示「澳洲絕不會接受這樣的脅迫行為」。莫里森表示，澳洲政府將要求北京當局針對此事提出說明。澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）在天空新聞網（Sky News） 呼應莫里森的關切，指這是中國的挑釁、霸凌行為。

澳洲上一次指控中國利用雷射鎖定澳洲軍機是在2019年，當時澳洲國防軍直升機在南海上空遭雷射光束照射。2020年，美國亦曾譴責過中國海軍在太平洋用激光照射美國反潛偵察機的行為。中國對此予以否認，稱這架美國飛機不顧中方多次警告持續在中國軍艦上方低空飛行。

環球網反指澳軍成像儀瞄準華艦

內地環球網則對此事提出質疑，稱澳洲國防部的聲明迴避事件發生的過程等細節，根據澳軍方發布的圖片，中國海軍的052D型導彈驅逐艦合肥艦和071型兩棲船塢登陸艦井岡山艦當時正在國際水域航行。中國國防部新聞發言人吳謙大校此前曾多次回應稱，在非領海海域，中國軍隊艦機和其他國家艦機一樣，都享有航行自由的權利。

環球網續稱，在其中一張明顯是使用成像偵測儀器拍攝的合肥艦照片中，澳軍方用十字線清晰的對準該艦艦體。澳軍方發布的聲明，文中迴避了與中方接觸過程的細節，只是在強調其偵察機「檢測」到被中方的激光照射；也沒有說清激光來自哪艘中國軍艦。