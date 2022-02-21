內蒙爆65宗Delta 疑「婚宴群組」擴散

廣東衛健委稱，前日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及隱形患者來自香港。而根據深圳市政府口岸辦公室前天通報，自2月4日以來，來自香港的跨境司機染疫人數增至87。此外，貴州貴陽市昨也新增1宗隱形患者來自香港。而在上海的23宗境外輸入病例中，有14宗是由香港入境。半數是往香港探親或就學。

粵香港跨境司機染疫增至87

另據央視，內蒙古呼和浩特市爆發新一輪疫情。昨日，呼市新增確診病例60宗。據國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示，呼和浩特疫情基因測序結果為Delta變異株，為新的境外輸入來源引發的本土疫情。內蒙古現有本土確診病例143宗，其中呼和浩特市131宗。截至昨日，內蒙古呼和浩特現有1個高風險地區，23個中風險地區，32個封控區。

據呼和浩特市疫情防控新聞發布會稱，此次疫情主要經2月8日在呼市新城區一家酒店舉辦的兩場婚宴（共23桌、165人）引發疫情傳播擴散。由於病毒潛伏期較長，加上農曆新年期間人員流動頻繁，引發該市武川縣、土左旗、和林格爾縣和市區的多點爆發。

（綜合報道）

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