王毅：歡迎聯國人權專員訪疆

「但新疆人民不歡迎有罪推定調查」

新華社報道，王毅表示，對於一些不實之辭，新疆打開大門，歡迎外國人去新疆參訪，了解事情的真相。但有一點是肯定的，新疆各族人民不歡迎「有罪推定」式的調查，也堅決反對對中國民族政策的各種偏見和無端指摘。

他說，中方尊重巴切萊特的個人願望，相信她也會尊重中方的主權和法律規定。「我相信，巴切萊特女士訪華期間不僅能看到一個不斷發展進步的中國，也能看到一個保持和平穩定、各族人民和諧相處的新疆地區。」他表示，事實就是事實。在事實面前，各種謠言謊言和虛假信息都將不攻自破。

訪疆3年未果 古特雷斯：決心做可信的訪問

巴切萊特過去3年來一直就訪問新疆努力。美國之音報道，聯合國秘書長古特雷斯上周五在慕尼黑安全會議上表示，他決心要讓聯合國人權事務主管對新疆作可信的訪問。他說這符合中國的利益，「而我們將盡一切可能確保訪問得以成行，如果不會成行，高級專員當然要做出與她被授予的使命相符的決定」。

古特雷斯本月初曾參加北京冬奧會的開幕式。他在與國家主席習近平和王毅會晤時說，他期待中國政府將允許讓巴切萊特進行「可信的訪問」。古特雷斯在慕尼黑重申，在新疆必須全面尊重人權，「而且不僅是全面尊重人權，政策還必須保障身分認同——少數族群的文化與宗教身分認同得到尊重，與此同時還要保障他們有機會成為整體社會的一部分」。