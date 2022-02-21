「雙奧」之城閉幕 雙城冬奧接力 中國隊奪9金列第三 「入籍兵」谷愛凌兩金致勝

明報記者

據央視、新華社等內地媒體報道，北京冬奧會金牌得主高亭宇和徐夢桃擔任閉幕式中國代表團旗手。北京2022年冬奧會閉幕式伊始，12輛晶瑩剔透的冰鞋車在小朋友們的被推入鳥巢。冰鞋車參照中國民間虎頭鞋的造型，12輛車子仿若十二生肖冰鞋，並在兩分鐘內，以車輪痕迹組成巨大的中國結輪廓，車身上的生肖頭像也與地面的中國結相映成趣，向觀眾再次展現中國文化。

7常委出席閉幕式 金牌選手再任旗手

國家主席習近平、國際奧委會主席巴赫出席閉幕式。央視畫面顯示，習近平夫人彭麗媛及國務院總理李克強、人大委員長栗戰書、政協主席汪洋、中央書記處書記王滬寧、中紀委書記趙樂際及副總理韓正等政治局常委均出席閉幕式。

北京冬奧會冠軍高亭宇和徐夢桃擔任閉幕式中國代表團旗手，高亭宇也因此成為本屆冬奧會開閉幕式的雙旗手。高亭宇現年24歲，是中國速度滑冰運動員，在本屆冬奧會上以打破奧運紀錄的成績獲得男子500米冠軍，成中國速滑金牌零的突破。16日前，高亭宇和中國鋼架雪車隊女選手趙丹一起，擔任中國代表團在本屆冬奧會開幕式上的旗手，而趙丹在女子鋼架雪車得第九名。31歲的徐夢桃是中國自由式滑雪空中技巧隊運動員，此番是她第四次參加冬奧會。在本次大賽上，徐夢桃獲得自由式滑雪女子空中技巧冠軍，也是中國隊在該項目上的首枚冬奧會金牌。

中國體育代表團在本屆冬奧會上，取得中國在冬奧會的最好成績，共奪9枚金牌、4枚銀牌、2枚銅牌。中共黨中央、國務院昨發出賀電，向中國體育代表團表示熱烈的祝賀和親切的慰問。賀電稱，在本屆冬奧會上，代表團勝利完成比賽任務，成運動成績和精神文明雙豐收，「祖國和人民為你們取得的成績感到自豪」。

周知方染疫不准赴閉幕式

巴赫：北京閉環管理防疫了不起

防疫是本屆冬奧會的重要議題之一（見另稿）。此前，國際奧委會主席巴赫18日稱此次賽事成功，冬奧的閉環管理防疫非常了不起，陽性率差不多為0.01%，「可以說是全世界最安全的地方之一」。美國花樣滑冰華裔運動員周知方（Vincent Zhou）昨在 Instagram稱，他不允許參加昨天的閉幕式，因為他被標記為新冠病毒的密切接觸者。據北京冬季奧運會協調委員會主席小薩馬蘭奇透露，目前，仍有兩名運動員在閉環內隔離。

巴赫在閉幕式上稱，目前，中國已有3億多人參與冰雪運動，中國冰雪運動員取得了巨大成功，確立了冬奧會帶來的積極影響。巴赫說，「這是一屆真正無與倫比的冬奧會，我們歡迎中國成為冰雪大國。祝賀中國」。

（北京冬奧）

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