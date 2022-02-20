不獲生育保險 深圳未婚媽告衛健委

生育保險是一項由國家立法，婦女因生育而導致暫時無法就業時，由國家給予幫助的社保制度。職場女性在休產假期間，工資會由生育保險提供。據上游新聞報道，28歲的深圳女子夢夢（化名）在2020年懷孕，和男朋友一直想簽紙結婚。但礙於男方父親不同意，只能維持現狀。

登微博熱話 獲網民支持

雖然孩子的戶口辦理順利，但由於沒有結婚證，區醫保局稱「非婚生育」屬於政策外，衛健委不會將其生育登記信息推送到資料系統中，繼而影響後續的申領手續。夢夢曾向市政府申請行政覆議，仍然無法報銷生育保險。之後她向鹽田區法院寄出訴訟文件，案件在上月28日開庭，未有宣判。

女性權益議題近年愈發得到關注。昨天「#深圳首例非婚媽媽起訴衛健委爭生育保險」登上微博熱話，夢夢的行動得到很多網民支持，認為她既然繳納了生育險（員工必須繳納的社會保險福利「五險一金」之一），就應該享受生育保險。

目前內地部分地區的非婚生育婦女，仍不能申領生育保險，例如北京規定，申領生育保險應出具「北京市生育登記服務單」，但該項資料登記對象只限夫妻。北京一名未婚媽媽亦曾向法院起訴爭取，惟去年被駁回。廣東省是最早有非婚媽媽領取生育保險的地區，但即使同一個省份、同一個城市或同一個區，也存在執行不統一的問題。

去年全國人大代表朱列玉曾建議，國家明確「非婚生育」符合計生政策，保障單親媽媽平等享受生育保險待遇，「可以增強女性生育的意願，從根本增強生育基礎」。