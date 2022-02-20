「哥倫布發現新中國」 台新書避「大陸」鬧笑話 廣州作者斥出版社沒操守

陸出書遭刪節 以為在台可理想問世

曹雨：兩岸比爛

講述辣椒在大陸的遷徙傳播史與食辣文化的《激辣中國》，1月底在台灣出版。作者曹雨前晚（18日）在facebook發帖指出，從朋友發來的照片發現，書中所有的「大陸」都被機械式替換成「中國」，以至於出現「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」、「歐亞中國」的離譜錯誤，「明顯是出版方在篡改作者原文後，連校對的工作也懶得履行」，批評出版社「沒有職業操守」。

他解釋，自己在文中沒有用「大陸」來指代「中國」，所有的「大陸」均指continent，new continent是新大陸，Eurasia continent是歐亞大陸，south Asia sub-continent是南亞次大陸。

除了字眼被改，他指出，自己書中原稿中有兩章分別講述辣椒與共產黨紅色文化瓜葛、文化大革命時期飲食文化破碎的內容，都被大陸出版方刪除，不能面世。本以為在言論自由的台灣能讓作品以更理想面貌問世，結果又是這種「殘樣」。曹雨慨嘆，「海峽兩側各有各的崩壞，壞得爭奇鬥艷，壞得讓人腦子被門夾了都想不出來」，批評兩岸都在比爛，不尊重作者與讀者，徒為「政治正確」而做出一些貽笑後世的愚行。

麥田出版道歉 下架回收重製

麥田出版昨日發出道歉聲明，承認在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，表示將通知書店全面下架該書並回收重製。對於已購書的讀者，會再公布後續的處理方式，並向跟曹雨和所有的讀者「致上萬分的歉意」。目前博客來等線上購書平台無法打開《激辣中國》的連結。

昨晚曹雨已刪除了原帖，其後又發布回應，稱事情能夠得到關注和處理，已經滿足。原本發帖主要宣泄對「比爛」世界的情緒，並沒有指望解決任何實際問題，但因為面對的是台灣讀者和出版方，可以大膽貼文，「我的微博和wechat總是沉默的」。

不少國民黨人評論事件。立委江啟臣批評台灣民主大退步；立委林奕華就此事質疑蔡英文政府主張「抗中保台」，小老百姓為求自保政治正確。

曹雨為廣州人，曾在香港浸會大學、廣州暨南大學、美國加州大學聖塔芭芭拉分校就讀，現任中山大學移民與族群研究中心副研究員。