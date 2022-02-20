港疫情擴內地 衛健委：「外防輸入」壓力續增

13市一周142宗港輸入 灣區8市中

另外，深圳市衛生健康委員會昨通報，當日深圳口岸檢測出11名跨境貨車司機核酸檢測陽性，其中5人已經返港。據《人民日報》統計，從本月12日至18日的一個星期內，廣東的深圳、東莞、佛山、珠海、中山、惠州、江門、廣州，以及上海、北京、四川成都、湖南郴州、福建廈門13個城市，累計報告142宗由香港輸入的確診個案，這還不包括無症狀感染個案，其中99宗在廣東，上海亦有30宗。

國家衛健委公布，內地18日有80宗本土病例。本土疫情總體保持平穩，澎湃新聞引述國家衛健委疾控局副局長吳良有指出，廣東深圳、珠海、東莞近期發生境外輸入引起的聚集性疫情，深圳Omicron關聯疫情已基本控制，東莞、珠海正在加强流行病調查溯源工作，全力防範疫情傳播擴散風險。而江蘇蘇州Omicron疫情處於快速發展階段；內蒙呼和浩特Delta疫情處於早期階段，個案數快速增長，存在較高的社區傳播和外溢風險。

吳良有稱，Omicron已成為內地境外輸入和本土疫情的優勢毒株。國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅指出，Omicron個案的代間距平均為3天，短於Delta的4天左右，前者傳播能力大概是後者的2倍，且Omicron個案症狀不典型，傳播過程更隱蔽。

部署溝針 接種科興國藥者可選擇

此外，吳良有表示，國家衛健委已開始部署「序貫加强免疫接種」，即「溝針」。此前凡全程接種科興、國藥滅活疫苗或天津康希諾的腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲以上人士，可再打一劑同類型疫苗的加強針，也可「溝針」，選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗或康希諾的腺病毒載體疫苗。

（綜合報道）

（新冠疫情）