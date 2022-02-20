紐時：中國用機械虛假帳戶宣傳冬奧

《紐約時報》與非牟利調查新聞機構ProPublica報道，中國當局疑似利用3000多個看起來並非真人的Twitter帳號組成的網絡，透過分享帶有相同評論的官媒帖文，以協調行動宣傳冬奧。這類帳號往往是最近創建的，關注者很少，帖文以轉發為主，沒有自己的內容。例如，一個名為「Spicy Panda」的帳號，一直在發布漫畫和影片，以回擊杯葛北京冬奧的呼聲，在一幅漫畫中指摘美國利用「欺騙性的宣傳武器玷污奧運會」，這條帖文被轉發281次。

在對「Spicy Panda」的支持者所做的分析發現了861個帳號，其中九成是去年12月1日後創建，第一波協調發帖是推動北京關於香港立法會選舉安排合法的立場，隨後這些帳號將注意力轉向冬奧。

《紐約時報》與ProPublica向Twitter查詢後不久，截至上周四（17日），這些帳號幾乎全被暫停，只有一個例外。Twitter透過電郵回應稱，上述帳號違反平台政策，已被封禁，正在繼續調查其與國家支持的信息營運的聯繫。

（北京冬奧）