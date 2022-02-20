「魅力冬奧知識傳播」騙局 19人被捕

假證書冰墩墩套取學生資料

南通公安局在官方微博稱，該活動主辦單位名為「中國管理科學研究院國際人才技能培訓基地」，參加者須填報所在學校、姓名、身分證號、手機號等個人信息。活動實行「冬奧值」積分制度，除答題外，須通過學習簽到、邀請報名等方式獲取「冬奧值」，達到一定分值可獲得一星至五星不同等級的冬奧大使稱號，在全國排名靠前的還可獲得「冰墩墩」禮品等限量獎品。

須答題目 「朋友圈」流傳答案

廣州大一學生梁敏接受澎湃新聞採訪時稱，報名參加時不僅關注對方公眾號，還填寫了姓名、院校、電話號碼等個人信息。梁敏說，題目十分簡單，有好友在朋友圈貼出了答案，直接對照填寫即可。然而答題後，發現仍要繳納28元證書工本費，同時要填寫郵寄家庭地址。「我覺得28塊錢能買到一個冰墩墩也可以，就付了，沒想到到現在什麼都沒收到」，這才意識到受騙。

南通警方稱，今年1月疑犯李×輝伙同湯×峰等在沒有取得冬奧組委會官方授權下，依託互聯網開發了一個「競賽平台」，精心設計了這個騙局；本月16日，南通警方分別在重慶、北京將李×輝、湯×峰等19名疑犯全部抓獲，現場查獲非法獲取的350餘萬條公民個人信息、「助力冬奧」虛假宣傳海報、「活動組委會」印章以及「獎品」「證書」一批，案值達逾千萬元。

（北京冬奧）