冬奧今閉幕 80分鐘簡約呈雙奧情 與開幕「一脈相承」 習近平出席

18日晚，冬奧閉幕式最後一次全要素綵排，央視報道，閉幕式已作3次全要素正式綵排，將在80分鐘左右的時長裏，完成國際奧委會規定的多個儀式環節，與開幕式形成「一脈相承」的上下篇敘事模式。這顯示閉幕活動時間，將比開幕時的100分鐘短。目前除習近平出席外，作為下屆2026年冬奧會主辦國的意大利，總理府體育事務國務秘書維扎利（Valentina Vezzali）、米蘭市和科爾蒂納丹佩佐市的市長將出席活動。

演員多自中小學 聚焦運動員

閉幕式統籌編導團隊約74人，演員將近1000人，加上其他工作人員，共約3000人。開閉幕式總導演張藝謀稱，閉幕式依舊沒有明星，幾乎沒有專業演員參加。演員隊伍大都來自大中小學，在排練上也將繼續簡約。北京冬奧組委開閉幕式工作組介紹，閉幕式將更多聚焦運動員，因為這是他們經過辛苦訓練和賽場拚搏後的歡慶聚會。

《新京報》18日引述閉幕式總導演沙曉嵐透露，閉幕式還將以「一片雪花的故事」為線索，「雙奧」理念也將在閉幕式上「感動呈現」。在開場時將由提着雪花花燈的小朋友，展現正月十五元宵節前後「鬧花燈」的傳統，點亮場地上的「冬」字會徽，在斑斕絢麗的色彩中開啟閉幕式。

針對閉幕式固定環節「緬懷」，沙曉嵐表示，這次借助中國傳統習俗中「折柳寄情」的儀式去表達。「離別時折柳相贈是中國人獨有的浪漫和對未來生活的美好向往，不僅有『柳』通『留』的不捨，更有希望像柳枝一樣堅韌的美好祝福」。另外還製作了短片《精彩瞬間》和《再見，一起向未來》，作為對精彩比賽的回顧集錦及重溫冬奧期間的所有感動與溫暖。

至於聖火熄滅環節，沙曉嵐稱將與開幕式呼應。在開幕式點火儀式環節，91個國家和地區代表團象徵的單片雪花匯聚成主火炬成雪花形象。「在閉幕式上，奧運火炬再次出現，雪花影像層層熄滅，最後雪花中心的奧運火種熄滅，在短暫留白後，雪花形象又將再次出現，象徵將奧運火種、將奧林匹克精神以冰雪之名繼續傳遞」。

巴赫：奧林匹克盃授全體中國人民

北京冬奧進入尾聲，國際奧委會昨舉行第139次全會，《人民日報》報道，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）將奧林匹克盃授予全體中國人民，他說：「如果沒有中國人民的支持，北京冬奧會不可能收穫如此卓越的成功。」另據中新社，北京首都國際機場將迎來涉奧人員離境高峰，20日至24日，首都機場3號航站樓將全部用於冬奧航班保障。

（北京冬奧）

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