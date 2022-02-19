繼粵湘 滬有港偷渡者確診 珠海航班昨起停飛北京

港偷渡珠海高鐵赴滬 內地人被查

上海市衛健委昨日通報13宗境外輸入個案時，提到有一宗是13日由香港進入內地，14日自珠海乘坐高鐵抵達上海的個案。官方「上海發布」消息，16日，上海接到廣東省的協查通報，立即對該男子隔離管控。經市、區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨牀症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

目前由港入境深圳或珠海，均要「14+7」的隔離，對於該男子13日由港進入內地，14日即可乘坐高鐵，上海官方稱，該病例為中國籍，在香港暫住。目前該人員因涉嫌妨害傳染病防治罪已被公安機關立案偵查，將依法追究其刑事責任，對其非法越境的行為，將一併查處。案件正在偵辦。發現新增病例後，上海隨即展開流行病學調查，對該男子所接觸人員和行程涉及的閔行區相關場所落實管控措施。

中山同日有從港入境者染疫

廣東中山市亦發現一名與該上海偷渡病例同日從香港入境的感染者。此前中山市疫情防控指揮部通報，13日晚該人從香港入境，14日下午從珠海抵達中山大涌鎮。16日確診為新冠無症狀感染者。

內地近日發現多宗由香港偷渡至珠海再轉赴其他地方的個案，此前的2月14日，有15人由香港偷渡至珠海斗門，其中12名被當局查獲的人當中，最少4人確診；15日，珠海亦抓獲10名坐「大飛」偷渡的人，但沒有說明由何處啟程。

為打擊偷渡，守好「外防輸入」防線，廣東、湖南、福建多地發布「偷渡線索舉報獎勵的通告」，每條線索獎勵金額由5000元至100萬元（人民幣，下同）不等。《南方都市報》報道，17日晚，廣東省陸豐市在通告中稱，對提供和舉報有效偷渡線索的群眾給予最高100萬元的獎勵。

根據「珠海發布」微博消息，17日珠海市只新增1宗本土無症狀感染者，但由於近日有人由港偷渡到珠海，並導致疫情在不同省市傳播，珠海機場昨通報，根據民航疫情防控要求，當日起珠海機場出發前往北京的航班全部取消。相鄰的澳門，亦收緊相關防疫措施。新華社報道，澳門因應香港和台灣的疫情，自下周一（21日）起，有香港或台灣旅居史的入境或已入境人士，須接受集中隔離14天及7天的嚴格自我健康管理。

（新冠疫情）